Чи доводилось вам чути, як вимовляють назву баварської марки в Туреччині чи Китаї? Послухайте.

BMW означає Bayerische Motoren Werke, тобто Баварський Моторний Завод і за 104 роки її існування, як її лише не називали. Навіть якщо не брати до уваги різноманітні “біммери” та “бумери”, вимова абревіатури в різних країнах відрізняється. Баварці підготували невеличкий лінгвістичний курс на цю тему.

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Українською назва марки вимовляється “Бе-Ем-Ве”, що досить схоже на нідерландську вимову:

Так вимовляють назву італійці:

Іспанською назва звучить так:

BMW в Туреччині:



В Китаї кажуть:



А французи вимовляють, як:



Нарешті, самі творці автомобілів BMW і носії німецької мови вимовляють назву ось так: “Бі-Ем-Ві”.

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