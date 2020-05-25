Рада директорів не задоволена роботою нинішнього директора Енді Палмера.

Компанія Aston Martin, через коронавірус, опинилась у складному фінансовому становищі: збитки стрімко зростають, а вартість акцій падає. За інформацією Financial Times, інвестори Aston Martin забили тривогу і готують радикальні кадрові зміни.

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В числі тих, хто приймає рішення про відсторонення нинішнього виконавчого директора Aston Martin, мільярдер Лоуренс Стролл, котрий нещодавно викупив 20% акцій британскьої компанії. Крісло Енді Палмера, який керував Aston Martin протягом шести років, повинен зайняти керівник Mercedes-AMG – Тобіас Моерс.



Фото: Тобіас Моерс / Motor Authority

Передбачається, що такі кадрові зміни не лише посилять позиції марки Aston Martin на ринку, а й збільшать “взаємопроникнення” технологій двох брендів.

В Aston Martin інформацію не коментують, заявляючи, що реформа керуючої команди дійсно можлива, але варто дочекатись офіційних заяв, у разі прийняття будь-яких рішень.

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