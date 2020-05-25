Економічна криза, через пандемію COVID-19, була передбачуваною, однак завчасно підготувати собі "подушку безпеки" спромоглись далеко не всі гіганти бізнесу.

Негаразди в Renault почались ще до пандемії. Французький бренд опинився у центрі скандалу, через арешт генерального директора Карлоса Гона, далі було рішення про реструктуризацію в межах альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, який в міжнародній корпорації не встигли заверщити, оскільки розпочалась пандемія.

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Як і решта виробників, Renault зачинила свої виробництва на карантин, продажі автомобілів по всьому світу впали до нечувано низьких показників, автоспорт також не приносить грошей. У зв’язку з фінансовою скрутою, Renault оголосила про наміри припинити виробництво автомобілів суббренду Alpine та закільки ряд виробничих майданчиків, для скорочення видатків на 2 мільярди євро. З’явились чутки, про скорочення модельної лінійки марки на п’ять найменувань: хетчбек та універсал Mégane, кросовер Koleos, седан Talisman, а також компактвени Espace та Scénic.

У інтерв’ю радіо Europe 1 міністр економіки Франції Бруно Ле Мер заявив, що Renault “може зникнути” і повторив заклик прем’єр-міністра про необхідність збереження дієздатності заводу марки у передмісті Парижу, аби вберегти її від банкрутства. Також він наполягає на необхідності урядової фінансової допомоги.

Уряд Франції сприяє компанії Renault в отриманні кредиту на суму 5 мільярдів євро від ЄС, однак рішення за цим питанням поки не затверджене і кредит може й не надійти, зазначив міністр.

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