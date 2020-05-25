Экономический кризис, из-за пандемии COVID-19, был предсказуемым, однако заранее подготовить себе "подушку безопасности" смогли далеко не все гиганты бизнеса.

Проблемы у Renault начались еще до пандемии. Французский бренд оказался в центре скандала из-за ареста генерального директора Карлоса Гона, далее было решение о реструктуризации в рамках альянса Renault – Nissan – Mitsubishi, которую в международной корпорации не успели закончить, поскольку началась пандемия.

Читайте также: Прокатный гигант Hertz обанкротился: ждем распродажу автомобилей

Как и остальные производители, Renault закрыла свои производства на карантин, продажи автомобилей по всему миру упали до небывало низких показателей, автоспорт также не приносит денег. В связи с финансовым затруднением, Renault объявила о намерении прекратить производство автомобилей суббренда Alpine и закрыть ряд производственных площадок, для сокращения расходов на 2 миллиарда евро. Появились слухи, о сокращении модельной линейки марки на пять наименований: Mégane хэтчбек и универсал, кроссовер Koleos, седан Talisman, а также компактвэны Espace и Scénic.

В интервью радио Europe 1 министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Renault “может исчезнуть”, и повторил призыв премьер-министра о необходимости сохранения дееспособности завода марки в пригороде Парижа, чтобы уберечь ее от банкротства. Также он настаивает на необходимости правительственной финансовой помощи.

Правительство Франции способствует компании Renault в получении кредита на сумму 5 миллиардов евро от ЕС, однако решение по этому вопросу пока не утверждено, и кредит может и не поступить, отметил министр.

Смотрите также: ТОП 20 самых дорогих автомобилей в Украине в 2020 году