Лидер прокатной отрасли имеет в залоге у банков полмиллиона автомобилей стоимостью 14,4 миллиарда долларов.

Компания Hertz подала заявление о банкротстве из-за экономического спада, вызванного пандемией Covid-19. Компания, которая начала заниматься арендой автомобилей с 1918 года, пережила Великую Депрессию, Вторую мировую войну и многочисленные падения экономики, не устояла перед вирусом.

"Влияние Covid-19 на спрос на поездки было внезапным и драматическим, вызывая резкое снижение доходов компании", – говорится в сообщении компании.

Впрочем, заявив о банкротстве, Hertz намерен продолжать работать, реструктурируя свои долги и создавая финансово здоровую компанию. Компания арендует автомобили под марками Hertz, Dollar, Thrifty и Firefly.

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Вся отрасль проката автомобилей была приостановлена из-за падения путешествий после того, как пандемия охватила весь мир. Почти две трети дохода от арендной платы в аэропортах, но они закрылись.

В начале этого года компания имела общее количество 568 000 транспортных средств и 12 400 корпоративных и франчайзинговых локаций по всему миру. Примерно треть таких мест находится в аэропортах.

По состоянию на 31 марта у Hertz было долговых обязательств на 18,8 миллиардов долларов. Большую часть этого долга, 14,4 миллиарда долларов, обеспечивают его транспортные средства. В целом парк всех прокатных автомобилей компании составляет 568 тысяч единиц. Большинство из них банки заберут и будут реализовывать с аукционов. Из-за этого цены на подержанные автомобили в США и ЕС могут резко упасть.

Напомним, как арендовать авто без ошибок.