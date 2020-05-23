Лідер прокатної галузі має в заставі у банків півмільйона автомобілів вартістю 14,4 мільярди доларів.

Компанія Hertz подала заяву про банкрутство через економічний спад, викликаний пандемією Ковід-19. Компанія, яка почала займатись орендою автомобілів з 1918 року, пережила Велику Депресію, Другу світову війну та численні падіння економіки, не встояла перед вірусом.

"Вплив Covid-19 на попит на поїздки був раптовим і драматичним, спричиняючи різке зниження доходів компанії ", – йдеться в повідомленні компанії.

Втім, заявивши про банкрутство, Hertz має намір продовжувати працювати, реструктуруючи свої борги та створюючи фінансово здоровішу компанію. Компанія орендує автомобілі під марками Hertz, Dollar, Thrifty та Firefly.

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Вся газуль прокату автомобілів була призупинена через падіння подорожей після того, як пандемія охопила весь світ. Майже дві третини доходу було від орендної плати в аеропортах, але вони зачинились.

На початку цього року компанія мала загальну кількість 568 000 транспортних засобів та 12 400 корпоративних та франчайзингових локацій по всьому світу. Приблизно третина таких місць знаходиться в аеропортах.

Станом на 31 березня у Herz було боргових зобов'язань на 18,8 мільярдів доларів. Більшу частину цього боргу, 14,4 мільярда доларів, забезпечують його транспортні засоби. Загалом парк всіх прокатних автомобілів компанії становить 568 тисяч одиниць. Більшість з них банки заберуть та будуть реалізовувати з аукціонів. Через це ціни на вживані автомобілі в США та ЕС можуть різко впасти.

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