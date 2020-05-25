Совет директоров не доволен работой нынешнего директора Энди Палмера.

Компания Aston Martin, из-за коронавируса, оказалась в сложном финансовом положении: убытки стремительно растут, а стоимость акций падает. По информации Financial Times, инвесторы Aston Martin забили тревогу и готовят радикальные кадровые изменения.

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В числе тех, кто принимает решение об отстранении нынешнего исполнительного директора Aston Martin, миллиардер Лоуренс Стролл, который недавно выкупил 20% акций британской компании. Кресло Энди Палмера, который руководил Aston Martin в течение шести лет, должен занять руководитель Mercedes-AMG – Тобиас Моерс.



Фото: Тобиас Моерс / Motor Authority

Предполагается, что такие кадровые изменения не только усилят позиции марки Aston Martin на рынке, но и увеличат “взаимопроникновение” технологий двух брендов.

В Aston Martin информацию не комментируют, заявляя, что реформа управляющей команды действительно возможна, но стоит дождаться официальных заявлений, в случае принятия любых решений.

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