Прокатна компанія розпродає свої автомобілі, щоб погасити борги.

На сайті збанкрутілої компанії Hertz в США та на автоаукціоні Manheim стартував розпродаж автомобілів, за які компанія збирається погасити борги перед кредиторами.

Автомобілі поки що у власності Hertz, а не банків-кредиторів, тому сподіватися на зовсім низькі ціни не доводиться. Більше того, компанія попереджає, що виставлені ціни – остаточні, тож торгуватися за машини не вийде. Врахуйте, що парк прокатних авто, які продаються на сайті, зазвичай мають великі пробіги, хоча техобслуговування та ремонт проходять вчасно.

Також цікаво: як працює найбільший в світі автоаукціон

Щоб обрати автомобіль на сайті продажу вживаних авто Hertz, треба вибрати локацію у США або марку і модель автомобіля. Також можна обирати за ціновими діапазонами – наприклад, дешевше за 10 тисяч доларів. Якщо ви чи ваші друзі живуть у США, можна скористатись послугою тест-драйву. Він доступний, якщо ваше місцезнаходження не далі ніж 75 миль від найближчого дилерського центру Hertz, який продає вказане авто. У випадку тест-драйву спеціальний "санітарний" автомобіль забере вас з дому і доставить до дилера, де вже можна провести пробну поїздку. Якщо авто сподобається, його також безкоштовно привезуть до вказаної вами адреси.

Придбати автомобіль у США та доставити його в Україну сьогодні можна без проблем, скориставшись послугами однієї з десяток компаній, які возять авто зі США в Україну.

Нагадаємо, чи подешевшали авто зі США через карантин.