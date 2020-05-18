Коронавірус став причиною зменшення попиту на автомобілі в усьому світі, а це сприяло зниженню цін на них. Чи подешевшали страхові автомобілі на автоукціонах у США – досліджували Авто24.

Щоб проаналізувати, наскільки змінилася ціна автомобілів на аукціонах США в період карантинних обмежень, ми провели аналіз вартості кількох моделей. Для цього скористалися сервісом історій аукціону BidHistory.

Ми порівняли ціни продажів п'яти популярних в Україні моделей за два періоди - лютий 2020 року та квітень 2020 року. Для аналізу взяли авто 2015-2018 років випуску в стані Run & Drive (тобто які заводилися і могли пересуватися своїм ходом, крім Tesla Model S через конструктивні особливості безпеки).

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Список транспортних засобів для аналізу:

Audi Q5;

BMW X5;

Ford Fusion;

VW Passat;

Tesla Model S.

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Аналіз цін авто зі США за період лютий та квітень 2020 року:

Audi Q5

Компактний міський кросовер преміум класу, який конкурує з BMW X3 та Mercedes GLC. Для точного порівняння обмежимося базовим двигуном 2.0 TFSI. Як бачимо з аналізу цін, під час карантину Audi Q5 можна придбати в середньому за 7,7 тисячі доларів, тобто на 22% дешевше, ніж в лютому.

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BMW X5

Мрія багатьох, BMW X5, ціниться не лише в Україні, але й в США. Тому ціни на нього завжди високі. Для порівняльної оцінки виберемо трилітровий бензиновий силовий агрегат. Під час карантину середня ціна склала 11,1 тисячі доларів, що на 30% дешевше зимових цін. Деякі екземпляри 2016 року в квітні "йшли" за ціною менше 10 тисяч доларів.



Ford Fusion (Mondeo)

Найпопулярніший в своєму класі бюджетний седан. Вибір моторів великий - від 1.5 л EcoBoost до 2.7 л V-6 потужністю 325 к.с. Візьмемо популярний 2.5 літровий бензиновий двигун, на який легко ставиться ГБО. На ці моделі й так дуже низькі ціни, під час карантину середня вартість знизилась з 2,2 до 2,0 тисячі доларів.

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Volkswagen Passat

Популярний в Україні седан, який суттєво відрізняється від європейської моделі: він більший за розмірами, але з біднішою комплектацією. Окрім того, після скандалу з дизельними моторами на американському ринку залишилися тільки бензинові варіанти - 1.8 л потужністю 170 к.с і 3.6 л з тягою 280 к.с. Порівнювати будемо Passat з 1.8 турбованим двигуном. Середня ціна на такі агрегати на ходу – 2,2 тисячі доларів, що на 19% менше, ніж взимку.



Tesla Model S

Безкомпромісний електромобіль, який проїжджає на одному заряді до 540 км та має ураганну динаміку – мрія багатьох. Мрія стає реальністю – таку машинку можна купити за 20 тисяч доларів – це на 30% дешевше, ніж взимку. Враховуючи, що на ввіз електромобілів в Україні практично нульову податки, така "Тесла" обійдеться в Україні десь у 25-30 тисяч доларів! Таких цін дійсно ще не було! Щодо того, що Tesla Model S неможливо знайти після аварії на ходу, то це нормально. Адже практично всі електромобілі Tesla після ДТП не заводяться і не здатні їздити самостійно - спрацьовує заводське блокування, яке захищає батарею від загоряння.

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Висновок Авто24

Порівняно з початком 2020 року ціни на страхові автомобілі на аукціонах США дійсно впали. І чим дорожчий автомобіль, тим різниця більша. Однак так буде не завжди. Світ потрохи оклигує від карантину, тому попит буде збільшуватись. Окрім того, кількість автомобілів на продаж на аукціонах зменшується, тож і вибір на них теж. Наприклад, на аукціоні Copart зараз приблизно 160 тисяч авто в продажу, хоча взимку було 220 тисяч. "Цікавих автомобілів на страхових аукціонах меншає з кожним днем, – говорить засновник однієї з найбільших американо-українських компаній з імпорту авто зі США Carsfromwest Андрій Іванов. – Вибрати скоро буде ні з чого, а за вигідні варіанти незабаром буде шалена боротьба. Влітку вибору майже не буде, так що не відкладайте покупку на потім".

Нагадаємо, що логістичні компанії та митниці працюють, незважаючи на карантин в інших сферах.