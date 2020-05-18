Коронавирус стал причиной уменьшения спроса на автомобили во всем мире, а это способствовало снижению цен на них. Подешевели ли страховые автомобили на автоаукционах в США – исследовали Авто24.

Чтобы проанализировать, насколько изменилась цена автомобилей на аукционах США в период карантина, мы провели анализ стоимости нескольких моделей. Для этого воспользовались сервисом историй аукциона BidHistory.

Мы сравнили цены продаж пяти популярных в Украине моделей за два периода – февраль 2020 года и апрель 2020 года. Для анализа взяли авто 2015-2018 годов выпуска в состоянии Run & Drive (т.е. заводились и могли передвигаться своим ходом, кроме Tesla Model S из-за конструктивных особенностей безопасности).

Читайте также: Насколько авто из США дешевле “европейцев”: исследование

Список транспортных средств для анализа:

Audi Q5;

BMW X5;

Ford Fusion;

VW Passat;

Tesla Model S.

Также по теме: Калькулятор таможенных платежей

Анализ цен авто из США за период февраль и апрель 2020 года:

Audi Q5

Компактный городской кроссовер премиум класса, конкурирует с BMW X3 и Mercedes GLC. Для точного сравнения ограничимся базовым двигателем 2.0 TFSI. Как видно из анализа цен, во время карантина Audi Q5 можно приобрести в среднем за 7,7 тысячи долларов, то есть на 22% дешевле, чем в феврале.

Также по теме: какие повреждения у авто из США и что они означают



BMW X5

Мечта многих, BMW X5, ценится не только в Украине, но и в США. Поэтому цены на него всегда высокие. Для сравнительной оценки выберем трехлитровый бензиновый силовой агрегат. Во время карантина средняя цена составила 11,1 тысячи долларов, что на 30% дешевле зимних цен. Некоторые экземпляры 2016 года в апреле "шли" по цене менее 10 тысяч долларов.



Ford Fusion (Mondeo)

Самый популярный в своем классе бюджетный седан. Выбор моторов велик – от 1.5 л EcoBoost до 2.7 л V-6 мощностью 325 л.с. Возьмем популярный 2.5 литровый бензиновый двигатель, на который легко ставится ГБО. На эти модели и так очень низкие цены, во время карантина средняя стоимость снизилась с 2,2 до 2,0 тысячи долларов.

Также в тему: Можно ли установить ГБО на авто из США

Volkswagen Passat

Популярный в Украине седан, который существенно отличается от европейской модели: он больше по размерам, но с более бедной комплектацией. Кроме того, после скандала с дизельными моторами на американском рынке остались только бензиновые варианты – ​​​​​​​1.8 л мощностью 170 л.с и 3.6 л с тягой 280 л.с. Сравнивать будем Passat с 1.8 турбированным двигателем. Средняя цена на такие агрегаты на ходу – ​​​​​​​2,2 тысячи долларов, что на 19% меньше, чем зимой.



Tesla Model S

Бескомпромиссный электромобиль, который проезжает на одном заряде до 540 км и имеет ураганную динамику – ​​​​​​​мечта многих. Мечта становится реальностью – ​​​​​​​такую ​​машинку можно купить за 20 тысяч долларов – ​​​​​​​это на 30% дешевле, чем зимой. Учитывая, что на ввоз электромобилей в Украине практически нулевые налоги, такая "Тесла" обойдется в Украине где-то в 25-30 тысяч долларов! Таких цен действительно еще не было! О том, что Tesla Model S невозможно найти после аварии на ходу, то это нормально. Ведь практически все электромобили Tesla после ДТП не заводятся и не способны ездить самостоятельно – ​​​​​​​срабатывает заводская блокировка, которая защищает батарею от возгорания.

Также интересно: Украинец купил Ferrari в США за 120 тысяч долларов

Вывод Авто24

По сравнению с началом 2020 года цены на страховые автомобили на аукционах США действительно упали – свидетельствует статистика BidHistory. И чем дороже автомобиль, тем разница больше. Однако так будет не всегда. Мир понемногу отходит от карантина, поэтому спрос будет увеличиваться. Кроме того, количество автомобилей на продажу на аукционах уменьшается, поэтому и выбор среди них тоже. Например, на аукционе Copart сейчас примерно 160 тысяч авто в продаже, хотя зимой было 220 тысяч. "Интересных автомобилей в страховых аукционах уменьшается с каждым днем, – ​​​​​​​говорит основатель одной из крупнейших американо-украинских компаний по импорту авто из США Carsfromwest Андрей Иванов. – ​​​​​​​Выбрать скоро будет не из чего, а за выгодные варианты вскоре будет безумная борьба. Летом выбора почти не будет, так что не откладывайте покупку на потом".

Напомним, что логистические компании и таможни работают, несмотря на карантин в других сферах.​​​​​​​ ​​​​​​​