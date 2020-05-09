Разница между одинаковыми моделями, привезенными из США или Европы, может достигать трети от цены автомобиля.

Автор: Олег Голубенко

На украинском рынке подержанных автомобилей условно представлено несколько групп машин. Наиболее дорогие – пригнанные из Европы или купленные в украинских автосалонах, при наличии подтверждающей истории обслуживания на официальных сервисах. Намного меньше стоят автомобили из США, импорт которых в последние год-два набрал колоссальных размеров. Огромное предложение и наличие «истории» привезенных машин обусловили их более низкую стоимость по сравнению с европейцами и «официалами». Мы исследовали, насколько ниже цена «американцев» на украинском авторынке.

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Нами были изучены объявления о продаже таких автомобилей, как Jeep Compass (2015), Toyota RAV 4 (2016), Volkswagen Passat B8 (2015), Audi A6 2,0 (2012) и Honda Accord 2,4 (2013).

Результаты исследования – в таблице:

Показатель

Jeep Compass

ToyotaRAV 4

VW

Passat B8

Audi A6 2,0

Honda Accord 2,4

Среднее значение

1

Количество представленных объявлений о продаже/из них – автомобилей с рынка США

16/9

28/16

21/16

11/8

20/12

2

Разница между средней ценой всех найденных авто и средней ценой ТС для США (в %)

- 6,9

-5,8

-10,2

-4,3

-8,3

-7,1

3

Разница между средней ценой всех найденных авто и средней ценой авто для рынка Европы (в %)

+9,2

+7,2

+24,6

+10,3

+10,2

+12,3

4

Разница между средней ценой авто с рынка США и средней ценой ТС для Европы (в %)

-14,3

-12,5

-32,3

-14,2

-17,7

-18,2

Таким образом, наш анализ продемонстрировал, что автомобили, ввезенные из США, действительно стоят дешевле, чем автомобили, которые были приобретены в Украине. Минимальная разница между ценой автомобилей, ввезенных из США, и автомобилей, приобретенных в Украине, составляет 14,3 %, максимальная – 32,3%. В среднем «американцы» дешевле машин, купленных в Европе или у местных официальных дилеров, на 18,2%.

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Судя по анализу рынка подержанных автомобилей в Украине, машины из США оказывают определенной влияние на цены, но не очень существенно. Дело в том, что каждый из сегментов (автомобили американского и европейского рынка) «живут своей жизнью». Списки самых дорогих автомобилей одной и той же марки, и модели, возглавляют «европейцы».

У каждого из этих сегментов есть свой покупатель, и он прекрасно знает, какие риски его ожидают от покупки как «местных» машин, так автомобилей с Европы или США. Тем более, что сегодня существует масса инструментов, с помощью которых можно проверить историю и состояние предлагаемого автомобиля.

Напомним, новые автомобили в Украине оказались дешевле, чем в Германии.