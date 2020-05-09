Разница между одинаковыми моделями, привезенными из США или Европы, может достигать трети от цены автомобиля.
Автор: Олег Голубенко
На украинском рынке подержанных автомобилей условно представлено несколько групп машин. Наиболее дорогие – пригнанные из Европы или купленные в украинских автосалонах, при наличии подтверждающей истории обслуживания на официальных сервисах. Намного меньше стоят автомобили из США, импорт которых в последние год-два набрал колоссальных размеров. Огромное предложение и наличие «истории» привезенных машин обусловили их более низкую стоимость по сравнению с европейцами и «официалами». Мы исследовали, насколько ниже цена «американцев» на украинском авторынке.
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Нами были изучены объявления о продаже таких автомобилей, как Jeep Compass (2015), Toyota RAV 4 (2016), Volkswagen Passat B8 (2015), Audi A6 2,0 (2012) и Honda Accord 2,4 (2013).
Результаты исследования – в таблице:
|
№
|
Показатель
|
Jeep Compass
|
ToyotaRAV 4
|
VW
Passat B8
|
Audi A6 2,0
|
Honda Accord 2,4
|
Среднее значение
|
1
|
Количество представленных объявлений о продаже/из них – автомобилей с рынка США
|
16/9
|
28/16
|
21/16
|
11/8
|
20/12
|
|
2
|
Разница между средней ценой всех найденных авто и средней ценой ТС для США (в %)
|
- 6,9
|
-5,8
|
-10,2
|
-4,3
|
-8,3
|
-7,1
|
3
|
Разница между средней ценой всех найденных авто и средней ценой авто для рынка Европы (в %)
|
+9,2
|
+7,2
|
+24,6
|
+10,3
|
+10,2
|
+12,3
|
4
|
Разница между средней ценой авто с рынка США и средней ценой ТС для Европы (в %)
|
-14,3
|
-12,5
|
-32,3
|
-14,2
|
-17,7
|
-18,2
Таким образом, наш анализ продемонстрировал, что автомобили, ввезенные из США, действительно стоят дешевле, чем автомобили, которые были приобретены в Украине. Минимальная разница между ценой автомобилей, ввезенных из США, и автомобилей, приобретенных в Украине, составляет 14,3 %, максимальная – 32,3%. В среднем «американцы» дешевле машин, купленных в Европе или у местных официальных дилеров, на 18,2%.
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Судя по анализу рынка подержанных автомобилей в Украине, машины из США оказывают определенной влияние на цены, но не очень существенно. Дело в том, что каждый из сегментов (автомобили американского и европейского рынка) «живут своей жизнью». Списки самых дорогих автомобилей одной и той же марки, и модели, возглавляют «европейцы».
У каждого из этих сегментов есть свой покупатель, и он прекрасно знает, какие риски его ожидают от покупки как «местных» машин, так автомобилей с Европы или США. Тем более, что сегодня существует масса инструментов, с помощью которых можно проверить историю и состояние предлагаемого автомобиля.
Напомним, новые автомобили в Украине оказались дешевле, чем в Германии.