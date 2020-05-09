Різниця між однаковими моделями, привезеними зі США або Європи, може досягати третини від ціни автомобіля.
Автор: Олег Голубенко
На українському ринку старих автомобілів умовно представлено кілька груп машин. Найдорожчі – ті, які завезли з Європи або купили в українських автосалонах, за наявності документів, які підтверджують обслуговування на офіційних сервісах.
Набагато менше коштують автомобілі з США, імпорт яких в останні рік-два набрав колосальних розмірів. Величезна пропозиція і наявність "історії” привезених машин зумовили їх нижчу вартість в порівнянні з європейцями і “офіційними". Ми досліджували, наскільки нижча ціна "американців" на українському авторинку.
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Ми вивчили оголошення про продаж таких автомобілів: Jeep Jeep Compass (2015), Toyota RAV 4 (2016), Volkswagen Passat B8 (2015), Audi A6 2,0 (2012) Honda Honda Accord 2,4 (2013).
Результати дослідження – в таблиці:
|
№
|
Показник
|
Jeep Compass
|
ToyotaRAV 4
|
VW
Passat B8
|
Audi A6 2,0
|
Honda Accord 2,4
|
Середнє значення
|
1
|
Кількість оголошень про продаж / з них – автомобілів з ринку США
|
16/9
|
28/16
|
21/16
|
11/8
|
20/12
|
|
2
|
Різниця між середньою ціною всіх знайдених авто і середньою ціною ТЗ для США (в %)
|
- 6,9
|
-5,8
|
-10,2
|
-4,3
|
-8,3
|
-7,1
|
3
|
Різниця між середньою ціною всіх знайдених авто і середньою ціною авто для ринку Європи (в %)
|
+9,2
|
+7,2
|
+24,6
|
+10,3
|
+10,2
|
+12,3
|
4
|
Різниця між середньою ціною авто з ринку США і середньою ціною ТЗ для Європи (в %)
|
-14,3
|
-12,5
|
-32,3
|
-14,2
|
-17,7
|
-18,2
Отже, наш аналіз продемонстрував, що автомобілі, ввезені з США, дійсно коштують дешевше, ніж автомобілі, які були придбані в Україні. Мінімальна різниця між ціною автомобілів, ввезених із США, і автомобілів, придбаних в Україні, становить 14,3%, максимальна – 32,3%. В середньому "американці" дешевше машин, куплених в Європі або у місцевих офіційних дилерів, на 18,2%.
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З аналізу ринку вживаних автомобілів в Україні випливає, що машини з США певним чином впливають на ціни, але не дуже істотно. Справа в тому, що кожен із сегментів (автомобілі американського і європейського ринку) “живе своїм життям”. Списки найдорожчих автомобілів однієї і тієї ж марки й моделі очолюють "європейці".
У кожного з цих сегментів є свій покупець, і він прекрасно знає, які ризики його очікують після покупки як “місцевих” машин, так автомобілів з Європи або США. Тим більше, що сьогодні існує маса інструментів, за допомогою яких можна перевірити історію і стан пропонованого автомобіля.
Нагадаємо, нові авто в Україні виявились дешевшими, ніж в Німеччині..