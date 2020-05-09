Різниця між однаковими моделями, привезеними зі США або Європи, може досягати третини від ціни автомобіля.

Автор: Олег Голубенко

На українському ринку старих автомобілів умовно представлено кілька груп машин. Найдорожчі – ті, які завезли з Європи або купили в українських автосалонах, за наявності документів, які підтверджують обслуговування на офіційних сервісах.

Набагато менше коштують автомобілі з США, імпорт яких в останні рік-два набрав колосальних розмірів. Величезна пропозиція і наявність "історії” привезених машин зумовили їх нижчу вартість в порівнянні з європейцями і “офіційними". Ми досліджували, наскільки нижча ціна "американців" на українському авторинку.

Також цікаво: типи пошкоджень в авто зі США

Ми вивчили оголошення про продаж таких автомобілів: Jeep Jeep Compass (2015), Toyota RAV 4 (2016), Volkswagen Passat B8 (2015), Audi A6 2,0 (2012) Honda Honda Accord 2,4 (2013).

Результати дослідження – в таблиці:

Показник

Jeep Compass

ToyotaRAV 4

VW

Passat B8

Audi A6 2,0

Honda Accord 2,4

Середнє значення

1

Кількість оголошень про продаж / з них – автомобілів з ринку США

16/9

28/16

21/16

11/8

20/12

2

Різниця між середньою ціною всіх знайдених авто і середньою ціною ТЗ для США (в %)

- 6,9

-5,8

-10,2

-4,3

-8,3

-7,1

3

Різниця між середньою ціною всіх знайдених авто і середньою ціною авто для ринку Європи (в %)

+9,2

+7,2

+24,6

+10,3

+10,2

+12,3

4

Різниця між середньою ціною авто з ринку США і середньою ціною ТЗ для Європи (в %)

-14,3

-12,5

-32,3

-14,2

-17,7

-18,2

Отже, наш аналіз продемонстрував, що автомобілі, ввезені з США, дійсно коштують дешевше, ніж автомобілі, які були придбані в Україні. Мінімальна різниця між ціною автомобілів, ввезених із США, і автомобілів, придбаних в Україні, становить 14,3%, максимальна – 32,3%. В середньому "американці" дешевше машин, куплених в Європі або у місцевих офіційних дилерів, на 18,2%.

Також цікаво: як працюють американські автоаукціони під час карантину

З аналізу ринку вживаних автомобілів в Україні випливає, що машини з США певним чином впливають на ціни, але не дуже істотно. Справа в тому, що кожен із сегментів (автомобілі американського і європейського ринку) “живе своїм життям”. Списки найдорожчих автомобілів однієї і тієї ж марки й моделі очолюють "європейці".

У кожного з цих сегментів є свій покупець, і він прекрасно знає, які ризики його очікують після покупки як “місцевих” машин, так автомобілів з Європи або США. Тим більше, що сьогодні існує маса інструментів, за допомогою яких можна перевірити історію і стан пропонованого автомобіля.

Нагадаємо, нові авто в Україні виявились дешевшими, ніж в Німеччині..