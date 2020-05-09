Різниця між однаковими моделями, привезеними зі США або Європи, може досягати третини від ціни автомобіля.

Автор: Олег Голубенко

На українському ринку старих автомобілів умовно представлено кілька груп машин. Найдорожчі – ті, які завезли з Європи або купили в українських автосалонах, за наявності документів, які підтверджують обслуговування на офіційних сервісах.

Набагато менше коштують автомобілі з США, імпорт яких в останні рік-два набрав колосальних розмірів. Величезна пропозиція і наявність "історії” привезених машин зумовили їх нижчу вартість в порівнянні з європейцями і “офіційними". Ми досліджували, наскільки нижча ціна "американців" на українському авторинку.

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Ми вивчили оголошення про продаж таких автомобілів: Jeep Jeep Compass (2015), Toyota RAV 4 (2016), Volkswagen Passat B8 (2015), Audi A6 2,0 (2012) Honda Honda Accord 2,4 (2013).

Результати дослідження – в таблиці:

№ Показник Jeep Compass ToyotaRAV 4 VW Passat B8 Audi A6 2,0 Honda Accord 2,4 Середнє значення 1 Кількість оголошень про продаж / з них – автомобілів з ринку США 16/9 28/16 21/16 11/8 20/12 2 Різниця між середньою ціною всіх знайдених авто і середньою ціною ТЗ для США (в %) - 6,9 -5,8 -10,2 -4,3 -8,3 -7,1 3 Різниця між середньою ціною всіх знайдених авто і середньою ціною авто для ринку Європи (в %) +9,2 +7,2 +24,6 +10,3 +10,2 +12,3 4 Різниця між середньою ціною авто з ринку США і середньою ціною ТЗ для Європи (в %) -14,3 -12,5 -32,3 -14,2 -17,7 -18,2

Отже, наш аналіз продемонстрував, що автомобілі, ввезені з США, дійсно коштують дешевше, ніж автомобілі, які були придбані в Україні. Мінімальна різниця між ціною автомобілів, ввезених із США, і автомобілів, придбаних в Україні, становить 14,3%, максимальна – 32,3%. В середньому "американці" дешевше машин, куплених в Європі або у місцевих офіційних дилерів, на 18,2%.

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З аналізу ринку вживаних автомобілів в Україні випливає, що машини з США певним чином впливають на ціни, але не дуже істотно. Справа в тому, що кожен із сегментів (автомобілі американського і європейського ринку) “живе своїм життям”. Списки найдорожчих автомобілів однієї і тієї ж марки й моделі очолюють "європейці".

У кожного з цих сегментів є свій покупець, і він прекрасно знає, які ризики його очікують після покупки як “місцевих” машин, так автомобілів з Європи або США. Тим більше, що сьогодні існує маса інструментів, за допомогою яких можна перевірити історію і стан пропонованого автомобіля.

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