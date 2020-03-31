Работают аукционы, порты, банки, логистика и что с ценами на автомобили?

Ситуация с коронавирусом влияет на все аспекты жизни, и продажу автомобилей тоже. Многие отказываются от покупки в это сложное время, поэтому спрос на авто снизился. Соответственно, на аукционах уменьшились цены. Кажется, что самое время присмотреться к авто и выбрать выгодный вариант? Может ли подождать, пока все наладится? Пройдемся по всем этапам покупки авто из США.

Порты

Порты в США работают. С ограничениями, возможно не так оперативно обрабатывают грузы, но работают. Ведь если перестанут работать порты, то глобальная торговля между странами остановится, а это страшнее короновируса. В результате могут исчезнуть товары первой необходимости, а такая ситуауция приведет к массовым беспорядкам. Поэтому правительствами стран будут приняты все меры, чтобы логистика работала.

Также в тему: как работают американские автоаукционы в карантин

Банки

Банковские учреждения продолжают работать во всех странах. Обмен деньгами между бизнесами продолжается, хоть и перешел в онлайн. Если человек приобрел авто на аукционе, то с оплатой и зачислением денег проблем нет. Так же нет и задержек с движением средств.

Логистика в США

“Водители забирают авто с аукционов без проблем, – говорит Андрей Иванов, совладелец компании Carsfromwest, у которой есть отделения в США и Украине. – Изменилась процедура, но задержек нет. Цены на перевозки тоже остались на прошлом уровне, даже немного снизились, ведь бензин дешевеет”!

Склады в США

Большинство складов в США работают в рабочем режиме. “Так, некоторые владельцы складов действительно не принимают автомобили на хранение, но это связано с переполнением площадок, – говорит Андрей Иванов. – Даже если какой-то склад закроют, всегда можно найти запасные варианты”.

Цены на авто

Стоимость автомобилей на главных аукционах, откуда возят авто из США – Copart и IAAI – действительно “просели”. Конечно, автомобили не отдают даром, но если сравнивать с ценами 2019 года, то они уменьшились существенно.

Также в тему: В США продают Daewoo Lanos за $350

В Украине

Порты в Украине, через которые привозят автомобили – Черноморск и Одесса – тоже работают. “Евротерминал”, через который оформляют многие авто из США, ввел некоторые ограничения, однако работу не прекращает. Таможенное оформление тоже ведется онлайн, поэтому легализовать авто можно. Пока что невозможно зарегистрировать машину в Сервисном центре МВД (существует порядок регистрации только для новых), но это может измениться в ближайшем будущем. Также на канатине разрешено работать СТО, поэтому ремонт продолжается.

Вывод Авто24

Если вы давно целитесь на авто из США, сейчас неплохое время выбрать недорогой вариант. Правда, из-за карантина сроки доставки могут быть больше, чем обычно. Также возможны дополнительные расходы за задержки при оформлении на разных этапах (плата за хранение, например).

В этой ситуации нужно придирчиво относиться к выбору компании-партнера, которая привозит авто – фирмы-однодневок могут быстро обанкротиться, поэтому нужно выбирать проверенные компании, которые имеют собственные подразделения в США и долго работают на этом рынке.

Еще одно предостережение – цены на рынке Украины тоже могут скорректироваться в меньшую сторону (зависит от срока карантина). Поэтому в каждом случае просчитывайте все” за “и "против" при принятии решения по импорту авто из США.

Напомним, можно ли установить ГБО на авто из США.