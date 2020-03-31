Чи працюють аукціони, порти, банки, логістика та що з цінами на автомобілі?

Ситуація з коронавірусом впливає на усі аспекти життя, і продаж автомобілів теж. Багато хто відмовлється від купівлі в цей складний час, тому попит на авто знизився. Відповідно, на аукціонах зменшились ціни. Здається, що саме час придитвитись до авто та обрати вигідний варіант? Чи може почекати, поки все налагодиться? Пройдемось по всіх етапах купівлі авто зі США.

Порти

Порти в США працюють. Так, з обмеженнями, можливо не так оперативно обробляють вантажі, але працюють. Адже якщо перестануть працювати порти, то глобальна торгівля між країнами зупиниться, а це страшніше короновірусу. В результаті можуть зникнути товари першої необхідності, а така ситуауція призведе до масових заворушень. Тож урядами країн будуть вжиті всі заходи, щоб логістика працювала.

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Банки

Банківські установи продовжують працювати у всіх країнах. Обмін грошима між бізнесами триває, хоч і перейшов в онлайн. Якщо людина придбала авто на аукціоні, то з оплатою та зарахуванням грошей проблем немає. Так само нема і затримок з рухом коштів.

Логістика у США

“Водії забирають авто з аукціонів без проблем, – говорить Андрій Іванов, співвласник компанії Carsfromwest, у якої є відділення в США і Україні. – Змінилася процедура, але затримок немає. Ціни на перевезення теж залишились на минулому рівні, навіть трохи знизились. Адже бензин дешевшає”!

Склади у США

Більшість складів в США працюють в робочому режимі. “Так, деякі власники складів справді не приймають автомобілі на зберігання, але це пов’язано з переповненням майданчиків, – говорить Андрій Іванов. – Навіть якщо якийсь склад закриють, завжди можна знайти запасні варіанти”.

Ціни на авто

Варість автомобілів на головних аукціонах, звідки возять авто зі США – Copart та IAAI – дійсно “просіли”. Звичайно, автомобілі не віддають задарма, але якщо порівнювати з цінами 2019 року, то вони зменшились суттєво.

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В Україні

Порти в Україні, через які привозять автомобілі – Чорноморськ та Одеса – теж працюють. “Євротермінал”, через який оформляють багато авто зі США, ввів деякі обмеження, однак роботу не припиняє. Митне оформлення теж ведеться онлайн, тому легалізувати авто можна. Поки що неможливо зареєструвати машину в Сервісному центрі МВС (існує порядок реєстрації лише для нових), але це може змінитися в найближчому майбутньому. Також на канатині дозволено працювати СТО, тож ремонт продовжується.

Висновок Авто24

Якщо ви давно прицінюєтесь до авто зі США, зараз непоганий час обрати недорогий варіант. Щоправда, через карантин терміни доставки можуть буди більшими, ніж зазвичай. Також можливі додаткові витрати через затримки при оформленні на різних етапах (плата за зберігання, наприклад).

В цій ситуації треба прискіпливо ставитись до вибору компанії-партнера, яка привозить авто – фірми-однодневки можуть швидко збанкрутувати, тож треба обирати перевірені компанії, які мають власні підрозділи у США та довго працюють на цьому ринку.

Ще одна пересторога – ціни на ринку України теж можуть скоригуватись у меншу сторону (залежить від терміну карантину). Тож у кожному випадку прораховувуйте усі “за” та “проти” при ухваленні рішення з імпорту авто зі США.

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