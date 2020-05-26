Прокатная компания распродает свои автомобили, чтобы погасить долги.

На сайте обанкротившейся компании Hertz в США и на автоаукционе Manheim стартовала распродажа автомобилей, за которые компания собирается погасить долги перед кредиторами.

Автомобили пока в собственности Hertz, а не банков-кредиторов, поэтому надеяться на низкие цены не приходится. Более того, компания предупреждает, что выставленные цены – окончательные, поэтому торговаться за машины не получится. Учтите, что парк прокатных авто, которые продаются на сайте, обычно имеет большие пробеги, хотя техобслуживание и ремонт проходят вовремя.

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Чтобы выбрать автомобиль на сайте продажи подержанных авто Hertz, нужно выбрать локацию в США или марку и модель автомобиля. Также можно выбирать по ценовым диапазонам – например, дешевле 10 тысяч долларов. Если вы или ваши друзья живут в США, можно воспользоваться услугой тест-драйва. Он доступен, если ваше местоположение не дальше 75 миль от ближайшего дилерского центра Hertz, который продает указанное авто. В случае тест-драйва специальный "санитарный" автомобиль заберет вас из дома и доставит к дилеру, где уже можно провести пробную поездку. Если авто понравится, его также бесплатно привезут до указанного вами адреса.

Купить автомобиль в США и доставить его в Украину сегодня можно без проблем, воспользовавшись услугами одной из десяток компаний, которые возят авто из США в Украину.

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