Учитывая, что только в Северной Америке в сервисе зарегистрировано 1,3 млн водителей, материальная помощь оказывается мизерной.

Для прокатных служб и сервисов такси, из-за всемирной самоизоляции, наступили тяжелые времена. Миллионы водителей остались без источника доходов и владельцы бизнесов не всегда компенсируют сотрудникам вынужденный простой, из-за отсутствия заказов.

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Один из крупнейших операторов рынка такси в мире, компания Uber, как известно, не классифицирует своих водителей, как сотрудников компании, снимающей с нее юридические обязательства по любым компенсациям драйверам. Тем не менее, для борьбы с последствиями пандемии, компания выделила 19 миллионов долларов, половина из которых была распределена между водителями из США и Канады, а остальные досталась водителям из других стран мира. И это от компании, которая в прошлом году заработала более 14 миллиардов долларов.

При этом, финансовую помощь получили не все водители Uber – Roadshow сообщает, что в США только 12 350 драйверов получили примерно по 650 долларов. Водители, которым посчастливилось получить помощь, отмечают, что выплаты происходят с различными осложнениями.

Ситуация для водителей Uber осложняется еще и тем, что по официальному статусу они являются “независимыми подрядчиками” (фактически, владельцами частного бизнеса), а потому не имеют права на пособие по безработице, которое в США и Канаде могут получить штатные работники.

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