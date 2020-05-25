Враховуючи, що тільки в Північній Америці у сервісі зареєстровано 1,3 млн водіїв, матеріальна допомога виявляється мізерною.

Для прокатних служб та сервісів таксі, через всесвітню самоізоляцію, настали важкі часи. Мільйони водіїв залишились без джерела прибутків і власники бізнесів не завжди компенсують співробітникам вимушений простій, через відсутність замовлень.

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Один з найбільших операторів ринку таксі у світі, компанія Uber, як відомо, не класифікує своїх водіїв, як співробітників компанії, що знімає з неї юридичні зобов’язання щодо будь-яких компенсацій драйверам. Тим не менш, для боротьби з наслідками пандемії, компанія виділила 19 мільйонів доларів, половина з яких була розподілена між водіями із США та Канади, а решта дісталась водіям з інших країн світу. І це від компанії, котра минулого року заробила понад 14 мільярдів доларів.

При цьому, фінансову допомогу отримали не всі водії Uber – Roadshow повідомляє, що у США тільки 12 350 драйверів отримали приблизно по 650 доларів. Водії, яким пощастило отримати допомогу, відзначають, що виплати відбуваються з різноманітними ускладненнями.

Ситуація для водіїв Uber ускладнюється ще й тим, що за офіційним статусом вони є “незалежними підрядниками” (фактично, власниками приватного бізнесу), а тому не мають права на допомогу по безробіттю, котру у США та Канаді можуть отримати штатні працівники.

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