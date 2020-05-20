Компанія Volkswagen ухвалила рішення відмовитися від виробництва моделей Polo, Golf та Passat.

Про це повідомляє Auto Express з посиланням на голову відділу з продажу та маркетингу компанії Volkswagen Юргена Штакманна. Зазначається, що це рішення німців пов'язане з бажанням зосередитися на електрокарах.

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У Великій Британії від 2030 року почне діяти закон, який заборонить автомобілі, оснащені двигунами внутрішнього згоряння включно з гібридними.

З цієї причини в інших країнах, де з’являться подібні постанови, компанії Volkswagen доведеться відмовитися від подібних моделей, адже випуск їхніх повністю електричних версій не передбачається.

Наразі німецький концерн активно зайнятий розробкою нової лінійки електромобілів ID, які базуються на шасі MEB. Так, модель Volkswagen ID.3 стане альтернативою Golf, яка в майбутньому може опинитися під забороною.

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