Компания Volkswagen приняла решение отказаться от производства моделей Polo, Golf и Passat.

Об этом сообщает Auto Express со ссылкой на главу отдела по продажам и маркетингу компании Volkswagen Юргена Штакманна. Отмечается, что это решение немцев связано с желанием сосредоточиться на электрокарах.

Читайте также: Skoda прекратила поставки Octavia вслед за VW Golf, на очереди Audi A3

В Великобритании с 2030 года начнет действовать закон, который запретит автомобили, оснащенные двигателями внутреннего сгорания включая гибридные.

По этой причине в других странах, где появятся подобные постановления, компании Volkswagen придется отказаться от подобных моделей, ведь выпуск их полностью электрических версий не предвидится.

Сейчас немецкий концерн активно занят разработкой новой линейки электромобилей ID, базирующихся на шасси MEB. Так, модель Volkswagen ID.3 станет альтернативой Golf, которая в будущем может оказаться под запретом.

Также интересно: Nissan снова похоронит марку Datsun, чтобы сократить расходы