Японский производитель проведет масштабную реструктуризацию для сокращения расходов на 2,8 миллиарда долларов. Одной из мер экономии станет прекращение деятельности дочерней марки.

Официальное объявление планов компании Nissan запланировано на 28 мая, однако уже сейчас известно, что у японского производителя будут значительные изменения в ведении бизнеса.

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В течение последних трех лет дела у "Ниссан" идут не слишком хорошо, судя по ежегодным финансовым отчетам. Не последнюю роль в этом сыграло громкое дело с арестом Карлоса Гона, хотя и коронавирус отрицательно сказался на бизнесе. “Нам нужно составить план обновления, но гниль проникла очень глубоко”, – заявил представитель компании агентству Bloomberg. Компания отказалась официально комментировать эту информацию.

Среди мер, которые рассматриваются компанией, отказ от суббренда Datsun, который представляет марку в бюджетных сегментах на азиатском и российском рынках. Кроме того, планируется закрытие отдельных производственных линий. Однако отмечается, что о полном закрытии одного из заводов Nissan речь не идет, так же как и выход из любого рынка.

Японский автопроизводитель планирует уменьшить постоянные издержки в областях, включающих маркетинг и исследования, сообщает Bloomberg. Предполагается также отказ от выпуска некоторых неприбыльных моделей или версий, главный кандидат на выбывание – пикап Nissan Titan с двухдверной кабиной и его дизельная модификация.

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