Японський виробник проведе масштабну реструктуризацію для скорочення витрат на 2,8 мільярди доларів. Однією з мір економії стане припинення діяльності дочірньої марки.

Офіційне оголошення планів компанії Nissan заплановано на 28 травня, однак вже зараз відомо, що у японського виробника будуть значні зміни у веденні бізнесу.

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Протягом останніх трьох років справи у “Ніссан” йдуть не надто добре, судячи зі щорічних фінансових звітів. Не останню роль у цьому зіграла гучна справа з арештом Карлоса Гона, хоча й коронавірус негативно позначився на бізнесі. “Нам потрібно скласти план оновлення, але гниль проникла дуже глибоко”, – заявив представник компанії агентству Bloomberg. Компанія відмовилась офіційно коментувати цю інформацію.

Серед заходів, що розглядаються компанією, відмова від суббренду Datsun, який представляє марку в бюджетних сегментах на азіатському та російському ринках. Крім того, планується закриття окремих виробничих ліній. Однак зазначається, що про повне закриття котрогось з заводів Nissan мова не йде, так само як і про вихід з будь-якого ринку.

Японський автовиробник планує зменшити постійні витрати у сферах, що включають маркетинг та дослідження, повідомляє Bloomberg. Передбачається також відмова від випуску деяких неприбуткових моделей чи версій, головний кандидат на вибування – пікап Nissan Titan з дводверною кабіною та його дизельна модифікація.

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