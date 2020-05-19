Три родственные модели разных марок имеют общий недостаток в программном обеспечении, который производители обнаружили с опозданием.

Все четыре марки концерна Volkswagen Group, были вынуждены приостановить поставки автомобилей, из-за ошибок в программном коде.

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Первым автомобилем "на паузе" стал Volkswagen Golf, а вслед за ним теперь и Skoda Octavia задержится с появлением в гаражах заказчиков. Ожидается, что вскоре такое же решение будет принято в отношении спивплатформених Audi A3 и Seat Leon.

Проблема возникла из-за ошибок в программном обеспечении, которая привела к сбою в работе электронного помощника eCall – экстренный вызов в случае аварии. Издание не уточняет, были ли выявлены случаи сбоя в Skoda Octavia, однако чешский автопроизводитель принял такое же решение, что и Volkswagen в отношении Golf, и приостановил поставки новых автомобилей дилерам.

Сообщается, что о прекращении производства Golf или Octavia речь не идет. Уже собранные автомобили останутся у автопроизводителя, пока проблема с электроникой не будет решена.

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