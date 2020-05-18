Музей также может оказаться в залоговом фонде.

Для британского производителя суперкаров наступили тяжелые времена и компания, как и многие другие, оказалась в финансовом затруднении. Преодолеть его планируют с помощью кредитования под залог имущества фирмы.

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По сообщению BBC, McLaren собирается заложить в банк здание штаб-квартиры McLaren Technology Center в Уокинге и свою бесценную коллекцию исторических гоночных автомобилей. Это позволит фирме привлечь кредитные средства на сумму в 300 миллионов фунтов, необходимых для покрытия убытков, вызванных остановкой производства, из-за коронавируса. По словам инсайдеров, британцы решились на это после того, как правительство отказало компании в финансовой поддержке.

Источниками прибыли McLaren является не только продажа суперкаров, 90% которых идет на экспорт, но и участие в чемпионате Формула 1. Из-за коронавируса оба канала были закрыты. Британский производитель рассчитывает быстро восстановить свой финансовый баланс, поскольку показатели 2019 были чрезвычайно оптимистичным – объем продаж вырос на 18%, а прибыль компании составила 1,4 миллиарда фунтов.

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