Tesla договорилась с властями о возобновлении работы завода в Калифорнии на следующей неделе.

Автомобильная компания Tesla и власти округа Калифорнии пришли к соглашению, которое позволяет возобновить производство электромобилей на заводе в Фримонте уже в понедельник на следующей неделе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей руководства округа.

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Завод во Фримонте (штат Калифорния, округ Аламеда) является единственным в США заводом Tesla по сборке электромобилей.

Администрация округа Аламеда сообщила в Твиттере, что после переговоров с Tesla она согласилась с тем, что производитель электромобилей может сделать шаги «в рамках подготовки к возможному открытию не ранее следующей недели». Главным условием для открытия завода было названо соблюдение необходимых мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Власти округа заявили о намерении привлечь местную полицию, «чтобы удостовериться, что в компании Tesla соблюдаются требования к физическому дистанцированию и что приняты согласованные меры безопасности и охраны труда для обеспечения безопасности работников во время подготовки к восстановлению производства в полном масштабе».

Решение главы Tesla Илона Маска возобновить производство во Фримонте, несмотря на запрет властей штата, поддержал президент страны Дональд Трамп. «Калифорния должна позволить Tesla и @elonmusk открыть завод, сейчас. Это можно сделать быстро и безопасно! » - отметил Трамп в Твиттере.

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