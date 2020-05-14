Tesla домовилася з владою про відновлення роботи заводу в Каліфорнії наступного тижня

Автомобільна компанія Tesla і влада округу Каліфорнії прийшли до угоди, що дозволяє відновити виробництво електромобілів на заводі у Фрімонті вже в понеділок наступного тижня, повідомило агентство Reuters з посиланням на представників керівництва округу.

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Завод у Фрімонті (штат Каліфорнія, округ Аламеда) є єдиним в США заводом Tesla по збірці електромобілів.

Адміністрації округу Аламеда повідомила в Твітері, що після переговорів з Tesla вона погодилася з тим, що виробник електромобілів може зробити кроки «в рамках підготовки до можливого відкриття не раніше наступного тижня». Головною умовою для відкриття заводу було названо дотримання необхідних запобіжних заходів в рамках боротьби з поширенням коронавируса.

Влада округу заявили про намір залучити місцеву поліцію, «щоб упевнитися, що в компанії Tesla дотримуються вимоги до фізичного дистанціювання і що прийняті узгоджені заходи безпеки і охорони праці для забезпечення безпеки працівників під час підготовки до відновлення виробництва в повному масштабі».

Рішення глави Tesla Ілона Маска відновити виробництво у Фрімонті, незважаючи на заборону влади штату, підтримав президент країни Дональд Трамп. «Каліфорнія повинна дозволити Tesla і @elonmusk відкрити завод, зараз. Це можна зробити швидко і безпечно!», - зазначив Трамп в Твіттері.

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