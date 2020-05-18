Музей також може опинитись у заставному фонді.

Для британського виробника суперкарів настали важкі часи і компанія, як і багато інших, опинилась у фінансовій скруті. Подолати її планують за допомогою кредитування під заставу майна фірми.

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За повідомленням BBC, McLaren збирається закласти в банк будівлю штаб-квартири McLaren Technology Center в Уокінгу і свою безцінну колекцію історичних гоночних автомобілів. Це дозволить фірмі залучити кредитні кошти на суму в 300 мільйонів фунтів, необхідних для покриття збитків, спричинених зупинкою виробництва, через коронавірус. За словами інсайдерів, британці зважилися на це після того, як уряд відмовив компанії у фінансовій підтримці.

Джерелами прибутку McLaren є не тільки продаж суперкарів, 90% яких іде на експорт, а й участь в чемпіонаті Формула 1. Через коронавірус обидва канали були закриті. Британський виробник розраховує швидко відновити свій фінансовий баланс, оскільки показники 2019 року були надзвичайно оптимістичними – обсяг продажів зріс на 18%, а прибуток компанії склав 1,4 мілярди фунтів.

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