Три споріднені моделі різних марок мають спільний недолік в програмному забезпеченні, який виробники виявили з запізненням.

Усі чотири марки концерну Volkswagen Group, були змушені призупинити поставки автомобілів, через помилки в програмному коді.

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Першим автомобілем “на паузі” став Volkswagen Golf, а слідом за ним тепер і Skoda Octavia затримається з появою у гаражах замовників. Очікується, що незабаром таке ж рішення буде прийнято у відношенні співплатформених Audi A3 та Seat Leon.

Проблема виникла через помилки в програмному забезпеченні, яка привела до збою в роботі електронного помічника eCall – екстренний виклик у разі аварії. Видання не уточнює, чи були виявлені випадки збою у Skoda Octavia, однак чеський автовиробник ухвалив таке ж рішення, що і Volkswagen у відношенні Golf, і призупинив поставки нових автомобілів дилерам.

Повідомляється, що про припинення виробництва Golf чи Octavia мова не йде. Вже зібрані автомобілі залишаться у автовиробника, поки проблема з електронікою не буде вирішена.

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