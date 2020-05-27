Справою зацікавилась Американська комісія з цінних паперів і бірж.

Виплата грошових бонусів топ-менеджерам за три дні до офіційного оголошення банкрутства Hertz викликає підозри з боку державних регуляторів. 340 співробітників рівня директор і вище отримали грошові бонуси, не пов’язані з компенсацією за звільнення.

Читайте також: Офіс Mercedes у США працюватиме дистанційно до кінця року

Загалом компанія виплатила приблизно 16,2 мільйона доларів США бонусів “широкій базі ключових працівників на рівні директора та вище”. Hertz стверджує, що виплати були здійснені у зв’язку з “фінансовою та експлуатаційною невизначеністю компанії, враховуючи пандемію коронавірусу, додаткову роботу, виконану ними в результаті скорочення тисяч робочих місць, неможливість отримати бонуси за звичайним планом компанії та їх роботою на компанію у надзвичайно важкі для неї часи”.

Як повідомляє агентство Reuters, премії виплачувались негайно, а деякі керівники отримали сотні тисяч доларів. Зокрема, президент і генеральний директор Hertz Пол Стоун отримав 700 000 доларів, головний фінансовий директор Джеймер Джексон отримав 600 000 доларів, а директору з маркетингу Джоді Аллен поповнили рахунок на 189 633 доларів.

Окрім того, що компанія Hertz вирішила зробити багатих багатшими, у своїй заяві про банкрутство вона зазначає, що банкрутство не вимагає ліквідації автопарку для погашення боргів. Натомість, це дозволяє компанії “продовжувати використовувати поточний парк транспортних засобів у своїх операціях та підтримувати контроль за розпорядженням цих транспортних засобів відповідно до діючих положень Кодексу про банкрутство”.

Це було одним з найцікавіших аспектів банкрутства Hertz, оскільки раптова ліквідація парку компанії повинна призвести до обвалу цін на вторинному ринку. Наразі прокатний гігант розпродує лише незначну частину свого флоту, хоча багато аналітиків вважають, що компанія врешті-решт буде змушена позбудтись більше півмільйона транспортних засобів у рамках реструктуризації.

Читайте також: Uber виплатив 19 млн доларів допомоги водіям для боротьби з коронавірусом, та цього не достатньо