Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla впервые в истории компании превысила $1000.

На торгах 10 июня 2020 года акции Tesla подорожали на 8,97% – до $1025,05 за акцию. Ее рыночная капитализация выросла до $190,1 млрд. По этому показателю Tesla может вскоре опередить японского автопроизводителя Toyota, рыночная капитализация которого составляет $210 млрд (с учетом акций, выкупленных компанией у акционеров). В таком случае Tesla станет самой дорогой автомобильной компанией в мире.

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Аналитики Wedbush отметили, что растущий спрос на Tesla Model 3 в Китае означает для компании “огромные” рыночные возможности, пишет Bloomberg. Они также подчеркнули, что компания продолжает работать над повышением качества своих батарей.

Аналитик Дэниел Айвз назвал рост спроса в Китае “лучом света для Tesla в темном глобальном макроэкономическом контексте”. Он прогнозирует, что стоимость акций Tesla может вырасти до $1500. За последний год акции Tesla подорожали почти в пять раз.

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