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Уже полгода ютуберы с канала the Hacksmith развлекают зрителей видео о миниатюрном Tesla Cybertruck – чрезвычайно реалистичной масштабной модели электрического пикапа. Ребята не прекращали своих экспериментов и в последнем выпуске показали кое-что действительно интересное: вооруженный Cybertruck.

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Мини-Кибертрак, собранный в техно-лаборатории Hacksmith, примерно вдвое меньше реального Cybertruck, но имеет все сумасшедшие функции, которые есть у электрического пикапа Илона Маска. Включая трехмоторную систему, которая позволяет масштабной модели развивать 850 ньютон-метров крутящего момента. Эта "игрушка" настолько мощная, что смогла преодолеть в "перетягивании каната" сначала Chevrolet Spark 2016 года, затем Polaris RZR 2014 года и, наконец, пикап Ford F-150 2010 года.

После того, как в своей лаборатории "Гексмиты" смастерили и установили в кузов макет футуристической пушки, они решили сделать его "боевым". В этом помог другой ютубер – Styropyro, который прислал умельцам оптику для лазера. Достаточно мощного, чтобы наносить повреждения вещам и делать больно людям.

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