Илон Маск посетил шоу Jay Leno's Garage вместе с главным дизайнером электрического пикапа и проехался с ведущим тоннелем Boring Company под Лос-Анджелесом.

Зрители канала CNBC Prime имеют возможность значительно ближе познакомиться с инновационным электрическим пикапом Tesla Cybertruck в новом эпизоде ​​шоу Джея Лено.

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Известный ведущий и шоумен Джей Лено в последнем эпизоде ​​своего шоу знакомится с единственным и неповторимым Илоном Маском – генеральным директором Tesla, SpaceX и основателем Boring Company, а также создателем пикапа Cybertruck Францем фон Хольцхаузеном.

Илон Маск и главный дизайнер "Тесла" Франц фон Хольцхаузен рассказали о дизайне пикапа и его необычном багажнике с моторизованной крышкой. Кузов пикапа Маск называет "хранилищем" и даже забрался на машину и походил по ней, чтобы показать, насколько прочный материал, из которого он сделан.

После разговора на парковке, Маск и Лено отправились на прогулку по улицам Лос-Анджелеса, где пикап Tesla выглядит пришельцем из другого времени, а затем погрузились под землю, чтобы проехаться автомобильным тоннелем Boring Company, созданным, чтобы освободить мегаполис от пробок.

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