Город Талса таким образом пытается привлечь внимание миллиардера, чтобы тот построил новую Гигафабрику на его территории. Хотя эффект может оказаться обратным.

На самом деле, громадная статуя в Талсе изображает “Золотого бурильщика”, которому горожане решили изменить образ. Когда изображение “девятиэтажного” Илона Маска из Талсы попало в соцсети, его подняли на смех.

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Пользователи соцсетей отмечают, что великан с лого Tesla на груди выглядит одновременно глупо и жутко.

“Золотого бурильщика” возвели на территории Международного нефтяного выставочного центра в середине прошлого века и посвятили “нефтяникам, которые создали лучшую жизнь для человечества”, как сказано на мемориальной табличке. Фигуру весом около 22 тонн отлили из железобетона, покрасили в золотистый цвет, а с 1979 года она стала официальным символом штата Оклахома.

Ранее “Бурильщика” уже использовали для различных маркетинговых целей, например, одевали в огромную футболку от Coca-Cola. Но на этот раз статуя полностью изменила образ и даже лицо. Таким образом, по словам авторов идеи, они надеялись привлечь внимание Илона Маска к городу, как новой локации для размещения завода, так как Tesla как раз подыскивает площадку для производства электрического пикапа Cybertruck и расширения выпуска Model Y.

Tulsa has this cool old 75 foot tall statue of a dude who works on an oil rig pic.twitter.com/GNIqdQKMaX — pierre menard (@PierreMenard) May 20, 2020

По актуальной информации, Tesla выбрала для возведения новой фабрики город Остин в штате Техас.

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