Місто Талса в такий спосіб намагається привернути увагу мільярдера, аби той збудував нову Гігафабрику на його території. Хоча ефект може виявитись зворотнім.

Насправді, велетенська статуя в Талсі зображує “Золотого бурильника”, якому містяни вирішили змінити образ. Коли зображення “дев’ятиповерхового” Ілона Маска з Талси потрапило в соцмережі, його підняли на сміх.

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Користувачі соцмереж відзначають, що велетень з лого Tesla на грудях виглядає одночасно безглуздо і моторошно.

“Золотого бурильника” звели на території Міжнародного нафтового виставкового центру в середині минулого століття і присвятили “нафтовикам, які створили краще життя для людства”, як сказано на меморіальній табличці. Фігуру вагою близько 22 тонн відлили із залізобетону, пофарбували в золотистий колір, а з 1979 року вона стала офіційним символом штату Оклахома.

Раніше “Бурильника” вже використовували для різних маркетингових цілей, наприклад, одягали у велетенську футболку від Coca-Cola. Та цього разу статуя повністю змінила образ і навіть обличчя. У такий спосіб, за словами авторів ідеї, вони сподівались привернути увагу Ілона Маска до міста, як нової локації для розміщення заводу, адже Tesla якраз підшуковує майданчик для виробництва електричного пікапа Cybertruck та розширення випуску Model Y.

Tulsa has this cool old 75 foot tall statue of a dude who works on an oil rig pic.twitter.com/GNIqdQKMaX — pierre menard (@PierreMenard) May 20, 2020



За актуальною інформацією, Tesla обрала для зведення нової фабрики місто Остін у штаті Техас.

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