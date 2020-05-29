Ілон Маск завітав на шоу Jay Leno's Garage разом з головним дизайнером електричного пікапа та проїхався з ведучим тунелем Boring Company під Лос-Анджелесом.

Глядачі каналу CNBC Prime мають можливість значно ближче познайомитись з інноваційним електричним пікапом Tesla Cybertruck у новому епізоді шоу Джея Лено.

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Відомий ведучий і шоумен Джей Лено в останньому епізоді свого шоу знайомиться з єдиним і неповторним Ілоном Маском – генеральним директором Tesla, SpaceX та засновником Boring Company, а також творцем пікапа Cybertruck Францем фон Хольцхаузеном.

Маск і головний дизайнер “Тесла” Франц фон Хольцхаузен розповіли про дизайн пікапа та його незвичайний багажник з моторизованою кришкою. Кузов пікапа Маск називає “сховищем” і навіть видерся на машину та походив по ній, аби показати, наскільки міцний матеріал, з якого він зроблений.



Після розмови на парковці, Маск та Лено вирушили на прогулянку вулицями Лос-Анджелеса, де пікап Tesla вигляає прибульцем з іншого часу, а потім занурились під землю, аби проїхатись автомобільним тунелем Boring Company, створеним, щоб звільнити мегаполіс від заторів.

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