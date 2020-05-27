Навіть якби малюка назвали "Джон", навряд чи він житиме нормальним життям, як у мільйонів дітей на планеті, адже у нього дуже незвичайні батьки. Втім, можливо, просто планета не та.

До пологового будинку Ілон Маск прибув у футболці з написом “окуповуй Марс” і цей заклик може стати пророчим для новонародженого хлопчика, котрому вирішили дати екстраординарне ім’я.

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Як ви можете знати, мільярдер Ілон Маск та співачка Граймс дали своєму нащадку надзвичайно дивне ім’я – X Æ A-12. Це майже неможливо прочитати і ще важче вимовити, хоча ми маємо припущення, як можуть називати малюка між собою зіркові батьки.

Та щойно ми почали звикати до незвичайного імені, як Маск та Граймс провели “апгрейд” і змнили його. Причому в “ретроградному” стилі – замість “12” в імені малого тепер значиться “ХІІ”, тобто те ж саме, але в записі римськими цифрами.

Навіщо було робити такі зміни – достеменно невідомо, однак матуся хлопчика пояснила, що “римські цифри виглядають краще”. Є й інше припущення: у Каліфорнії, де мешкає родина Маск, законом дозволено використовувати для імені дитини лише 26 алфавітних символів, серед яких немає цифр. Втім, у такому разі, не зрозуміло, чому залишився символ “Æ”.

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