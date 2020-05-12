Поліцейські не могли повірити власним очам, побачивши цифри на "радарі".

Молодий водій шокував поліцейських своєю безрозсудною зухвалістю: встановлювати подібні “рекорди швидкості” у трафіку – надзвичайно небезпечно.

Читайте також: На дороги випустили 20 тисяч молодих водіїв, що не складали практичний екзамен

Спочатку поліція ідентифікувала хлопця, як 19-річного, однак пізніше було встановлено, що він на рік молодший. Під час інциденту він знаходився за кермом татового спорткара Mercedes-Benz C63 AMG Coupe, а на пасажирському сидінні був його приятель-однолітка. Вочевидь, хлопець вирішив справити враження на свого друга та показати, на що здатен німецький спорткар. Та місце для демонстрації він обрав не найкраще, оскільки максимально допустима швидкість на трасі становить 110 км/год.

За словами поліцейського, який зупинив підлітка, за багато років служби в дорожній поліції йому ще ніколи не доводилось бачити подібного перевищення швидкості.

“Коли колеги надіслали мені фото “радара” зі швидкістю машини, яку потрібно зупинити, я подумав, що вони жартують і зафіксували швидкість літака на злітній смузі”, – прокоментував сержант Керрі Шмідт.

У юного стрітрейсера відібрали водійське посвідчення і повернуть його не раніше, ніж через 2 роки. Проти нього висунуто звинувачення у перевищенні швидкості, вуличних гонках та небезпечному водінні – штраф за ці порушення становить близько 10 тисяч канадійських доларів. Крім того, батьківський автомобіль конфіскований на 7 днів.

Дивіться також: Відео: міст з автомагістраллю від вітру пішов метровими хвилями