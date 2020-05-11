Уряд американського штату Джорджія покладається на відповідальність батьків новоявлених водіїв – вони виступають екзаменаторами для своїх дітей.

Через карантин влада штату Джорджія тимчасово скасувала проведення практичних іспитів для бажаючих отримати водійське посвідчення. Але видавати “права” не припинила.

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У середині квітня губернатор штату Джорджія Брайан Кемп підписав виконавче розпорядження про відмову від дорожнього тестування в процесі ліцензування. З тих пір держава покладається на чесність та відповідальність батьків, які перевіряють водійські навички та підписують “табель”.

З моменту вступу в дію цього розпорядження, у штаті Джорджія було видано 19 483 посвідчень водія без традиційних дорожніх екзаменів. Усі інші вимоги до отримання посвідчення в Джорджії все ще є обов'язковими, такі як 40 годин тренувального водіння та письмовий тест на знання правил.

У штаті Вісконсін була прийнята подібна постанова, однак там батьки можуть вирішувати – самим виступати в ролі екзаменаторів чи залишити це на кваліфікованого спеціаліста держустанови.

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