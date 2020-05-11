Правительство американского штата Джорджия полагается на ответственность родителей новоиспеченных водителей – они выступают экзаменаторами для своих детей.

Из-за карантина, власти штата Джорджия временно отменили проведение практических экзаменов для желающих получить водительское удостоверение. Но выдавать "права" не прекратили.

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В середине апреля губернатор штата Джорджия Брайан Кемп подписал исполнительное распоряжение об отказе от дорожного тестирования в процессе лицензирования. С тех пор государство возлагается на честность и ответственность родителей, которые проверяют водительские навыки и подписывают "табель".

С момента вступления в действие этого распоряжения, в штате Джорджия было выдано 19 483 водительских удостоверения без традиционных дорожных экзаменов. Все остальные требования к получению удостоверения в Джорджии все еще являются обязательными, такие как 40 часов тренировочного вождения и письменный тест на знание правил.

В штате Висконсин было принято подобное постановление, однако там родители могут решать – самим выступать в роли экзаменаторов или оставить это на квалифицированного специалиста госучреждения.

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