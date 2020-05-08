Автопарк прокатного сервиса не охранялся, да еще и ключи от машин находились просто в них – для злоумышленников они стали легкой добычей.

Прокатный сервис Jucy из Новой Зеландии предоставляет в аренду не только обычные городские автомобили, но и автокемпинги на базе минивэнов и микроавтобусов. Угонщики не побрезговали даже ними.

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В то время, как большинство новозеландцев самоизолировались дома, из-за коронавируса, воры прорезали ворота проката автомобилей компании Jucy в Окленде. В заведении размещались сотни автомобилей с открытыми дверями и ключами внутри. Злоумышленники с легкостью собрали этот урожай, причем в течение нескольких дней.

В самой компании Jucy об ограблении ничего не знали. Масштабная кража раскрылась почти случайно – патрульный полицейский заметил несколько автомобилей с узнаваемой цветной графикой на кузове, которые двигались группой, но "как-то странно", как отметил инспектор полиции Новой Зеландии Мэтт Срой местному BBC. Полиция попыталась остановить машины, а потом начала преследование.

Выяснив, что несколько задержанных автомобилей были похищены со стоянки Jucy, полиция связалась с представителями компании. Только после этого стали понятны масштабы ограбления: из автопарка исчезло 97 автомобилей.

Хотя карантин облегчил дело для воров, они также сделали легче работу полиции. Сейчас правоохранителям удалось отследить 85 из 97 угнанных авто и задержать 29(!) подозреваемых, связанных с делом. Хотя некоторые из похитителей имеют отношение к местным бандам, полиция считает, что действия злоумышленников ни были скоординированными.

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