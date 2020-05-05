В банде было 19 ребят в возрасте от 9 до 16 лет. На их счету 46 краж машин из 13 дилерских центров. И это менее, чем за два месяца.

Организованная преступность начального уровня показала сноровку, достойную и взрослых автоугонщиков. Но гордиться здесь нечем.

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Стоит ли удивляться, что поколение, выросшее на видеоиграх вроде Grand Theft Auto, не имеет уважения к чужой собственности? Полицейский департамент города Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина сумел выследить и задержать банду угонщиков, которая терроризировала местных автодилеров. Начиная с 17 марта, злоумышленники похитили 46 новеньких автомобилей из 13 дилерских центров, причем на некоторые автосалоны было сделано по две “ходки” – полицией зафиксировано 20 таких атак банды.

К удивлению детективов, похитителями оказались дети в возрасте от 9 до 16 лет. В результате активности этой необычной группировки, автосалоны понесли убытки на сумму 1 138 718 долларов. Полиции удалось отыскать 40 из 46 похищенных машин, куда делось остальное, и что похитители делали со своей добычей – не сообщается.

За то, что все преступники оказались несовершеннолетними, арестовать и судить их нельзя, однако правоохранителям удалось задержать 19-летнего юношу, которого подозревают в связи с бандой и предполагают, что именно он был организатором банды. В его гараже был найден один из похищенных автомобилей.

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