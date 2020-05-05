Компания, которая специализируется на охране автомобилей, поделилась статистикой.

Диспетчерский центр компании, которая устанавливает спутниковые системы охраны автомобилей в Украине, обрабатывает около 900 сигналов тревоги, которые могут свидетельствовать о попытках завладения автомобилями клиентов. На основе этих данных аналитики компании отследили основные закономерности и тренды похитителей. Правда, в компании не указано, какой парк автомобилей они обслуживают по маркам – возможно, больше именно тех, которые и пытались украсть.

Каждый пятый автомобиль, который пытались похитить с начала 2020 года среди клиентов компании, – Toyota. Такие данные показывает внутренняя статистика Диспетчерского центра. Попыток похищения японского бестселлера начислено аж 21% от общего количества. Вплотную к ним подобрались BMW с показателем 19%, а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz – 16% соответственно.

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По территориальному признаку, как всегда, лидирует Киев и Киевская область, на долю которых приходится более половины случаев. За ними следуют Харьковская, Одесская, Львовская и Днепропетровская области.

А вот время суток, когда злоумышленники проявляли активность, неожиданно изменилось. Если раньше большая активность наблюдалась в ночное время, то с начала 2020 года неудачные похитители выходили на “охоту” в бизнес-время, с 8:00 до 16:00, когда владельцы автомобилей заняты работой в офисе.

Теплые летние месяцы – традиционный период отпусков, семейного отдыха и путешествий, но не для угонщиков. По статистике последних лет, пик угонов автомобилей в Украине приходится в период с мая по август. Любой автомобиль, который не имеет дополнительной защиты, может стать лакомой добычей злоумышленников.

Напомним, что депутаты предлагают "сажать" только за похищение дорогих авто