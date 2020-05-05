Компанія, яка спеціалізується на охороні автомобілів, поділилась статистикою.

Диспетчерський центр компанії, яка встановлює супутникові системи охорони автомобілів в Україні, обробляє близько 900 сигналів тривог, які можуть свідчити про спроби заволодіння автомобілями клієнтів. На основі цих даних аналітики компанії вистежили основні закономірності та тренди викрадачів. Щоправда, в компанії не вказано, який парк автомобілів вони обслуговують за марками – можливо, більше саме тих, який і намагались вкрасти.

Кожен п'ятий автомобіль, який намагалися викрасти з початку 2020 року серед клієнтів компанії - Toyota. Такі дані показує внутрішня статистика Диспетчерського центру. Спроб викрадення японського бестселера нараховано аж 21% від загальної кількості. Впритул до них підібралися BMW, з показником 19%, а замикає трійку лідерів Mercedes-Benz - 16% відповідно.

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За територіальною ознакою, як завжди, лідирує Київ і Київська область, на частку яких припадає більше половини випадків. За ними слідують Харківська, Одеська, Львівська та Дніпропетровська області.

А ось який час доби, коли зловмисники проявляли активність, несподівано змінилося. Якщо раніше велика активність спостерігалася в нічний час, то з початку 2020 року невдалі викрадачі виходили на «полювання» в бізнес-час, з 8:00 до 16:00, коли власники автомобілів зайняті роботою в офісі.

Теплі літні місяці - традиційний період відпусток, сімейного відпочинку і подорожей, але не для викрадачів. За статистикою останніх років, пік викрадень автомобілів в Україні припадає у період з травня по серпень. Будь-який автомобіль, який не має додаткового захисту, може стати ласою здобиччю зловмисників.

Нагадаємо, що депутати пропонують "саджати" лише за викраденння дорогих авто..