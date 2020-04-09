Нардепи пропонують саджати у в'язницю за викрадення тільки дорогих авто. Кваліфікуючою ознакою тяжкості правопорушення пропонують встановити вартість автомобіля, який викрали.

3 квітня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 3301 щодо зміни положень Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо незаконного заволодіння транспортним засобом.

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Зараз чинна редакція ч. 2 і 3 ст. 289 КК враховує реально завдані збитки від злочину, а не вартість автомобіля, яким незаконно заволоділи, та яке було повернуто потерпілому правоохоронним органом.

Законотворці вважають, що такий підхід не відповідає ні суспільної небезпеки винного, ні загальному підходу до кримінальної відповідальності за інші злочини, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину в певному розмірі (наприклад, корисливі злочини: крадіжка, грабіж, розбій тощо).

Нардепи пропонують замінити в відповідних нормах слова "завдали значної матеріальної шкоди" на "вчинені у значних розмірах" і "здійснені у великих розмірах", тим самим визначивши кваліфікуючою ознакою вартість автомобільного транспорту.

Значним розміром вважається сума від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 262 750 грн), а великим розміром - більше 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (більше 262 750 грн).

Нагадаємо, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян, зазначений в диспозиції норм для настання адміністративної та кримінальної відповідальності, дорівнює 1/2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року. У 2020 - 1051 грн.

Так, за угон авто, яке коштує до 105 тис грн злочинця можуть покарати штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 - 20 400 грн) або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

А викрадача автомобіля вартістю понад 262 тис грн позбавлять волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

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Крім того, пропонується посилити відповідальність за незаконне внесення змін, підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, його реалізацію, а також створення або утримання місць, в яких здійснюється приховування, розукомплектування чи переобладнання таких транспортних засобів - штраф від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот НМДГ або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією - караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що це в же не перша спроба народних обранців змініти відповідальність за угон. Минулого разу депутати залишили відповідальність автоугонщиків без змін