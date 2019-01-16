Законопроект пропонував ув’язнювати злочинців на строк від п’яти до восьми років, та в Верховній Раді не вистачило голосів длявого прийняття.

У вівторок, 15 січня, нардепи провалили голосування за посилання відповідальності за злом автівки із використанням електронних пристроїв.

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На голосування у другому читанні був винесений законопроект 8184, який мав внести зміни до Кримінального кодекса. Він передбачував підвищити строку ув’язнення від п’яти до восьми років. Увязнення очікувало б злочинців, які використовували спеціалізоване обладнання під час злому авто, не вперше попадались на крадіжках, або ж завдали "значної шкоди".

Як результат, за незаконне заволодіння авто, як і раніше, можна відбутися штрафом.

Цікаво, що "значним розміром" вартості авто в КК вказана сума від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Згідно податкового кодексу для цих статей КК "неоподатковуваний мінімум" – це 50% від суми прожиткового мінімуму (з 1 січня дорівнює 1853 грн.), Тобто значну шкоди оцінять у суми від 92650 до 231625 грн. Все що вище – це вже "великий розмір збитку". Тому за крадіжку "дорогого" авто покарання було б суворішим – позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Прийняття законопроекту у другому читанні підтримали лише 196 нардепів, а на доопрацювання в профільний комітет направили 197.

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Варто відзначити, що законопроект стосувався і посилення відповідальності за проникнення у приватне помешкання за допомогою електронних пристроїв для злому охоронних систем.