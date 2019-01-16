Законопроект предлагал заключать преступников на срок от пяти до восьми лет, но в Верховной Раде не хватило голосов для принятия.

Во вторник, 15 января, нардепы провалили голосование за ужесточение ответственности за взлом автомобиля с использованием электронных устройств.

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На голосование во втором чтении был вынесен законопроект 8184, который должен внести изменения в Уголовный кодекс. Он предусматривал повысить срок заключения от пяти до восьми лет. Заключение ожидало бы преступников, которые использовали специализированное оборудование во время взлома авто, не впервые попадались на воровстве, или же нанесли "значительный ущерб".

Как результат, за незаконное завладение авто по-прежнему можно отделаться штрафом.

Интересно, что "значительным размером" стоимости авто в УК указана сумма от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан. Согласно налоговому кодексу для этих статей УК "необлагаемый минимум" – это 50% от суммы прожиточного минимума (с 1 января составляет 1853 грн.), То есть значительный вред оценят в суммы от 92650 до 231625 грн. Все что выше – это уже "крупный размер ущерба". Поэтому за кражу "дорогого" авто наказание было бы строже – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Принятие законопроекта во втором чтении поддержали лишь 196 нардепов, а на доработку в профильный комитет направили 197.

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Стоит отметить, что законопроект касался и усиления ответственности за проникновение в частное жилье с помощью электронных устройств для взлома охранных систем.