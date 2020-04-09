Нардепы предлагают сажать в тюрьму за угон только дорогих авто. Квалифицирующим признаком тяжести правонарушения предлагают установить стоимость автомобиля, который похитили.

3 апреля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3301 по изменению положений Уголовного и Уголовного процессуального кодексов относительно незаконного завладения транспортным средством.

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Сейчас действующая редакция ч. 2 и 3 ст. 289 УК учитывает реально понесенные убытки от преступления, а не стоимость автомобиля, которым незаконно завладели, и который был возвращен потерпевшему правоохранительным органом.

Законотворцы считают, что такой подход не соответствует ни общественной опасности виновного, ни общему подходу к уголовной ответственности за другие преступления, квалифицирующим признаком которого является совершение преступления в определенном размере (например, корыстные преступления: кража, грабеж, разбой и т. д).

Нардепы предлагают заменить в соответствующих нормах слова "нанесли значительный материальный ущерб" на "совершенные в значительных размерах" и "осуществленные в крупных размерах", тем самым определив квалифицирующим признаком стоимость автомобильного транспорта.

Значительным размером считается сумма от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 грн), а крупным размером – более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 262 750 грн).

Напомним, что необлагаемый минимум доходов граждан, указанный в диспозиции норм для наступления административной и уголовной ответственности, равен 1/2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года. В 2020 году – 1 051 грн.

Так, за угон авто, которое стоит до 105 тыс грн, преступника могут наказать штрафом от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 20 400 грн) или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

А угонщика автомобиля стоимостью свыше 262 тыс грн лишат свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Кроме того, предлагается усилить ответственность за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализацию, а также создание или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектование или переоборудование таких транспортных средств – штраф от одной тысячи до одной тысячи двухсот НМДГ или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, что это уже не первая попытка народных избранников изменить ответственность за угон. В прошлый раз депутаты оставили ответственность автоугонщиков без изменений