У банді було 19 хлопців віком від 9 до 16 років. На їх рахунку 46 крадіжок машин з 13 дилерських центрів. І це менш, ніж за два місяці.

Організована злочинність початкового рівня показала вправність, гідну й дорослих автовикрадачів. Та пишатись тут нічим.

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Чи варто дивуватись, що покоління, яке виросло на відеоіграх на кшталт Grand Theft Auto, не має поваги до чужої власності? Поліцейський департамент міста Вінстон-Сейлем в штаті Північна Кароліна зумів вистежити та затримати банду викрадачів, яка тероризувала місцевих автодилерів. Починаючи з 17 березня, зловмисники викрали 46 новеньких автомобілів з 13 дилерських центрів, причому на деякі автосалони було зроблено по дві “ходки” – поліцією зафіксовано 20 таких атак банди.

На подив детективів, викрадачами виявилися діти віком від 9 до 16 років. У результаті активності цього незвичайного угрупування, автосалони зазнали збитків на суму 1 138 718 доларів. Поліції вдалось відшукати 40 із 46 викрадених машин, куди поділась решта, та що викрадачі робили зі своєю здобиччю – не повідомляється.

Через те, що всі злочинці виявились неповнолітніми, заарештувати та судити їх не можна, однак правоохоронцям вдалось затримати 19-річного юнака, якого підозрюють у зв’язку з бандою та припускають, що саме він був організатором банди. У його гаражі був знайдений один з викрадених автомобілів.

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