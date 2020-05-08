Автопарк прокатного сервісу не охоронявся, та ще й ключі від машин знаходились просто в них – для зловмисників вони стали легкою здобиччю.

Прокатний сервіс Jucy з Нової Зеландії надає в оренду не лише звичайні міські автомобілі, а й автокемпінги на базі мінівенів та мікроавтобусів. Викрадачі не погребували навіть ними.

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У той час, як більшість новозеландців самоізолювались вдома, через коронавірус, злодії прорізали ворота прокату автомобілів компанії Jucy в Окленді. У закладі розміщувалися сотні автомобілів із відчиненими дверима та ключами всередині. Зловмисники з легкістю зібрали цей врожай, причому протягом кількох днів.

У самій компанії Jucy про пограбування нічого не знали. Масштабна крадіжка розкрилась майже випадково – патрульний поліцейський помітив кілька автомобілів зі впізнаваною кольоровою графіку на кузові, які рухались групою, але “якось дивно”, як зазначив інспектор поліції Нової Зеландії Мет Срой місцевому BBC. Поліція спробувала зупинити машини, а потім почала переслідування.

З’ясувавши, що кілька затриманих автомобілів були викрадені зі стоянки Jucy, поліція зв’язалась з представниками компанії. Лише після цього стали зрозумілі масштаби пограбування: з автопарку зникло 97 автомобілів.

Хоча карантинні обмеження полегшили справу для злодіїв, вони також зробили легшим роботу поліції. Наразі правоохоронцям вдалось відстежити 85 із 97 викрадених авто і затримати 29(!) підозрюваних, пов’язаних зі справою. Хоча деякі зі викрадачів мають відношення до місцевих банд, поліція вважає, що дії зловмисників не були скоординованими.

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