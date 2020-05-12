Полицейские не могли поверить своим глазам, увидев цифры на "радаре".

Молодой водитель шокировал полицейских своей безрассудной дерзостью: устанавливать подобные "рекорды скорости" в трафике – чрезвычайно опасно.

Читайте также: На дороги выпустили 20 тысяч молодых водителей, которые не сдавали практический экзамен

Сначала полиция идентифицировала парня, как 19-летнего, однако позже было установлено, что он на год младше. Во время инцидента он находился за рулем папиного спорткара Mercedes-Benz C63 AMG Coupe, а на пассажирском сиденье был его приятель-сверстник. Очевидно, парень решил произвести впечатление на своего друга и показать, на что способен немецкий спорткар. И место для демонстрации он выбрал не лучшее, поскольку максимально допустимая скорость на трассе составляет 110 км/ч.

По словам полицейского, остановившего подростка, за много лет службы в дорожной полиции ему еще никогда не приходилось видеть подобного превышения скорости.

"Когда коллеги прислали мне фото "радара" со скоростью машины, которую нужно остановить, я подумал, что они шутят и зафиксировали скорость самолета на взлетной полосе", – прокомментировал сержант Керри Шмидт.

У юного стритрейсера отобрали водительское удостоверение и вернут его не раньше, чем через 2 года. Против него выдвинуто обвинение в превышении скорости, уличных гонках и опасном вождении – штраф за эти нарушения составляет около 10 тысяч канадских долларов. Кроме того, родительский автомобиль конфискован на 7 дней.

Смотрите также: Видео: мост с автомагистралью от ветра пошел метровыми волнами