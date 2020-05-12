При конструировании в подобные сооружения закладывается возможность незначительных колебаний, однако обычно заметить их можно только с помощью специальной аппаратуры. И иногда колебания входят в резонанс, чрезвычайно усиливаясь.

Автомобильный мост представляет собой потенциальную ловушку для машин, ведь когда все полосы заняты, а движение останавливается, выбраться с моста практически невозможно. Немало фильмов-катастроф обыгрывают сюжет с заблокированными на мосту автомобилями и людьми, а недавно это едва не случилось в реальной жизни.

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Мостовая переправа с автомагистралью на шесть полос находится в китайской провинции Гуандунь. Подвесной мост переброшен через реку Перл и имеет длину примерно 3,6 километра от одного конца к другому. Он соединяет округ Наньша Гуанчжоу с городком Дунгуань Хумен и был построен в 1997 году.

Инцидент произошел 5 мая. Сообщается, что высота “волны” на мосту достигала 1,2 метра. Даже на видео это выглядит жутко, не говоря о том, как чувствовали себя водители на мосту в тот момент. К счастью, колебания моста вовремя заметили сотрудники службы безопасности, которые следят за камерами дорожного движения. Переправа была оперативно очищена от автомобилей и закрыта на неопределенный срок, пока проблема не будет решена.

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